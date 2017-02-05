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Tarsus - Bingöl maçında olay

 Spor Toto 3. Lig 3. Grubun 22. haftasında Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Tarsus İdmanyurdu-12 Bingölspor maçında tribünler karıştı. 40'ncı dakikada yaşanan bir faul pozisyonun ardından futbolcular arasında yaşanan...

Tarsus - Bingöl maçında olay

 Spor Toto 3. Lig 3. Grubun 22. haftasında Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Tarsus İdmanyurdu-12 Bingölspor maçında tribünler karıştı. 40'ncı dakikada yaşanan bir faul pozisyonun ardından futbolcular arasında yaşanan gerginlik tribünlere sıçradı. Bingöl'den gelen yaklaşık 60 kişilik grup ile Tarsus İdmanyurdu taraftarları arasında sözlü sataşma yaşandı. Maraton tarafının iki farklı bölümünde bulunan Tarsus İdmanyurdu ile 12 Bingölspor takımı seyircileri arasında sözlü sataşma sırasında bazı Bingöl taraftarları oturdukları koltukları kırarak, Tarsus taraftarlarının bulunduğu alana attı.

Bir anda ortalığın karışması üzerine emniyet güçleri olaya müdahale etti. Tüm Bingölspor taraftarları saha dışına çıkarıldı. Protokol tribünde de kısa süreli gerginliğin yaşandığı olaylar polis müdahalesi ile bitirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tribündeki kargaşa

- 12 Bingolspor taraftarlarının kırdıkları koltukları TİY taraftarlarına fırlatmaları

- Polisin tribüne girmesi

- Olayların alevlenmesi

- Polislerin taraftarları dışarı çıkarmaları

HABER - KAMERA: TOLUNAY DUMAN/TARSUS,(MERSİN),()

05.02.2017 - Haber Kodu : 170205093

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