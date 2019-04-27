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Tarihi maçta Menemen Belediyespor'un konuğu Şanlıurfaspor

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde zirvede yer alan Menemen Belediyespor, yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İlçe Stadı'nda saat 15.30'te başlayacak karşılaşmada...

Tarihi maçta Menemen Belediyespor'un konuğu Şanlıurfaspor

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde zirvede yer alan Menemen Belediyespor, yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İlçe Stadı'nda saat 15.30'te başlayacak karşılaşmada Şanlıurfaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılsa dahi tarihinde ilk kez 2'nci Lig'de şampiyon olacak. İzmir temsilcisinde sakat ya da cezalı bulunmazken, karşılaşmanın biletleri 1 TL'den satışa çıktı. 
Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele etmek istediklerini söyleyen Asbaşkan Nadir Şenel, "Zorlu bir sezon geçirdik, yüzdük yüzdük kuyrduğuna geldik. Şampiyonluğumuzu galibiyetle taçlandırmak istiyoruz. Tüm futbol severleri maçımızı bekliyoruz" dedi.
Tarihi maç öncesi Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sarı-lacivertlilerin idmanını ziyaret ederek futbolculara prim dopingi yaptı. Bandırmaspor deplasmanındaki galibiyetinin ardından oyunculara 5'er bin TL para dağıtan Aksoy, şampiyonluğun gelmesi durumunda da şahsi hesabından futbolculara 10'ar bin TL ödül yatıracağını açıkladı. Kulüp yönetimini elinde bulunduran Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'le gerilim yaşayan, Menemen Belediyespor'un halkın takımı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kulübün bir şirkete devredilmesine ve aile takımı olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Takımı Bandırmaspor galibiyeti için kutluyorum. Şimdi sıra Şanlıurfaspor karşılaşmasını kazanıp tarih yazmaya geldi" diye konuştu.  
Menemen Belediyespor'un Şanlıurfaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Necati - Alberk, Talha, Veli, Rıdvan, Taşkın, Mahmut, Umut, Mustafa Şen, Okan, Ali Özgün

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