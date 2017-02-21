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Taraftarlardan saldırıya uğrayan sanat merkezine destek eylemi

 Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde bir araya gelerek olayı protesto etti. Eyleme destek veren Oyuncu İlker Ayrık, yaşanan olayı eğitime ve sanata yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi. Beşiktaş...

Taraftarlardan saldırıya uğrayan sanat merkezine destek eylemi

 Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde bir araya gelerek olayı protesto etti.

Eyleme destek veren Oyuncu İlker Ayrık, yaşanan olayı eğitime ve sanata yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasına tepki göstermek ve Müjdat Gezen'e destek vermek için sanat merkezi önünde saat 19.00'da bir araya geldi. Oyuncuların ve öğrencilerin de destek verdiği protestoda yaklaşık 250 kişi sloganlar atıp, marşlar okudu.

"EĞİTİME VE SANATA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Protestoya destek vermek için gelen Oyuncu İlker Ayrık, "Bir olay yaşandı, geçti gitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hem eğitime hem de sanata yapılmış bir saldırı. İnşallah saldıranlar da layığını bulacaktır" dedi.

MÜJDAT GEZEN'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Sanat merkezi önünde toplanan kalabalığın tezahüratları üzerine konuşma yapan Sanatçı Müjdat Gezen ise, "Bizim şuanda bir gözümüzde Beşiktaş, öbür gözümüzde Fenerbahçeliler. İki gözümüz son derece açık, dünyaya öyle bakıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Onurlandırdınız." ifadelerini kullandı.

İZMİR MARŞI OKUDULAR

Açıklamanın ardından grup tarafından İzmir Marşı okundu. Öte yandan kalabalık grup o gece yangına ilk müdahaleyi yapan MGSM'nin gece bekçisi Mahmut Uslu'ya da tezahüratlarda bulundu.



Görüntü Dökümü:

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-Slogan atan taraftarlar

-Toplanan kalabalık

-Sanatçılar

-İlker Ayrık ile röportaj

-Sanat Merkezi

-Sallanan flamalar

-Müjdat Gezen'in konuşması

-Yapılan tezahüratlar

-Gece bekçisinin taraftarlara üçlü çektirmesi

-İzmir Marşının okunması

-Genel ve detay

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

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