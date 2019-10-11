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Taraftarlardan milli maça yoğun ilgi
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı. Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda...
SPOR 11.10.2019, 20:48
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı. Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, stadyumdaki Fenerium mağazalarında satılan A Milli Takım forması ve ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçın başlamasına saatler kala stata gelen binlerce taraftar da heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı. Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, stadyumdaki Fenerium mağazalarında satılan A Milli Takım forması ve ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçın başlamasına saatler kala stata gelen binlerce taraftar da heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarların stada gelmesi
-Taraftarların güvenlik kontrollerinden geçmesi
-Taraftarların Fenerium'dan alışveriş yapması
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