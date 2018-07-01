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Taraftarlar Samsunspor’un 53’üncü yılını kutladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() - SAMSUNSPOR’un 30 Haziran 1965 yılında kurulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımın 53’üncü kuruluş yıldönümünü yürüyüş yapıp, meşaleler yakarak kutladılar. Bu sezon TFF 2'nci Lig'de...

Taraftarlar Samsunspor’un 53’üncü yılını kutladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() - SAMSUNSPOR’un 30 Haziran 1965 yılında kurulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımın 53’üncü kuruluş yıldönümünü yürüyüş yapıp, meşaleler yakarak kutladılar.
Bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunpor’un taraftarları kulüplerinin 53’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladılar. İstiklal Caddesi’nde toplanan taraftarlar, ellerindeki meşale ve dövizlerle birlikte 'Uyanış Sezonunda Mücadele Yürüyüşü' adıyla eski 19 Mayıs Stadyumu'na kadar yürüdüler. Yol boyunca Samsunspor ile ilgili çeşitli sloganlar atan taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak coşkulu bir şekilde kutlama yaptılar. Eski 19 Mayıs Stadyumu'nda da çeşitli sloganlar atan taraftarlar bu sene Samsunspor'un uyanış sezonu olduğunu ve takımlarının Spor Toto 1'inci Lig'e çıkacaklarını söyledi. Kutlamaların ardından yürüyüşe katılan binlerce taraftarlar sorunsuz bir şekilde eski stadyumdan ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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