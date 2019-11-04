Taraftar grubundan lösemiye maskeli destek
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()- KIRIKKALE'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımının taraftar grubu, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle farkındalık yaratmak için maske takarak takımlarını...
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-
KIRIKKALE'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımının taraftar grubu, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle farkındalık yaratmak için maske takarak takımlarını destekledi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi evinde oynadığı Devrek Belediyespor maçından 2-1 galip ayrıldı. Fikret Karabudak Stadyumu'nda oynan maçta takımını destekleyen Kırıkkale Büyük Anadoluspor taraftarı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için karşılaşmayı maske takarak izledi. Daltonlar Taraftar Grubu Başkanı Eray Ünver, sağlıklı yaşam için sporun büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün ülkemizde lösemi tedavisi gören birçok kardeşimiz var. Bugün onlara küçük bir destek ve moral vermek için taraftarlar olarak maske takarak farkındalık yaratmak istedik. Lösemi hastası kardeşlerimize şifalar diliyoruz" dedi.
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