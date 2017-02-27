Taraftar Fenerbahçe'yi sert protesto ile karşıladı

Yüzlerce taraftar Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet ederken, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım", "Diktatör İstifa" ve "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı

Gaziantep'te 2 puan bırakan Fenerbahçe, İstanbul'a dönüşte bazı taraftarlarının öfkesi ile karşılaştı.



Sabiha Gökçen Havaalanı'nda toplanan yüzlerce taraftar takımı bekledi. 00.30 sularında alana gelen kafile, dışarıda bekleyen taraftarlar nedeniyle hemen dışarı çıkarılmadı. Alandaki emniyet sorumluları sarı-lacivertli kafileyi içeride bir müddet bekletip, sonra toplu halde otobüse götürdü. Futbolcuların dağınık yürümelerine izin verilmedi ve spor şube polislerinin çemberinde ilerleyen kafile kendilerini bekleyen otobüse bindi.



Dışarıda önceden barikat kuran emniyet güçleri, taraftarların futbolcu ve teknik heyete fiziki bir müdahalede bulunmaması için önlemler aldı. Alınan sonuçlar ve uzaklaşılan hedefler nedeniyle sabırları taşan taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu. Öfkeli yüzlerce taraftar kafileyi yuhalarken, Başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet edip, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım", "Diktatör İstifa" ve "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganları attı. Meşaleler yakan taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Meşalelerden bazıları otobüsün kapısına doğru atıldı. Bazı taraftarlar otobüs hareket ettikten sonra peşinden koşarken, bazı taraftarların ise araçlarına binerek takımı Samandıra Tesisleri'ne kadar takip ettikleri görüldü.