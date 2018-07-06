Tanju Çolak: "Adımın olduğu yerde başarı olmak zorunda"

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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Tanju Çolak, isminin olduğu yerde başarının da olmak zorunda olduğunu söyledi.

Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığındaki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından sportif direktör olarak göreve getirdiği Tanju Çolak, Aytaç Durak Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor gibi bir markada görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tanju Çolak, "Benim adımın olduğu yerde başarı olmak zorundadır. Bu yüzden işimiz zor ve ateşten gömlek giyeceğiz. Sadece saha içinde iyi bir ekiple değil saha dışında da şehrin ileri gelenleri ve taraftarlarımıza kol kola, omuz omuza olacağız" dedi.

Murat Sancak faktörüyle kulübe geldiğini anlatan Çolak, "İşimiz Adana Demirspor'u kurumsal bir yapıya kavuşturup, uluslararası bir kulüp haline getirmek ve ismini Avrupa'da duyurmak olacaktır" diyerek herkesi taşın altına elini koymaya davet etti.

POTE DÖNÜYOR

En kısa sürede teknik direktör sorununu çözeceklerini anlatan Tanju Çolak, yeni teknik direktörün en geç pazar akşamı belli olacağını ve kamoyuna duyuracaklarını belirtti. Transfer görüşmeleri konusunda da bilgi veren Çolak, Adana Demirspor'un eski oyuncusu Mickael Pote ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve gün içerisindeki görüşmelerden sonra transferin netlik kazanacağını söyledi.

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