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Tamer Tuna resmi sözleşmeyi imzaladı

SİVAS, () Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşma sağladığı teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-Beyazlıların daha önce ön protokol imzaladığı teknik direktör Tamer Tuna, Sivasspor Başkanı Mecnun...

Tamer Tuna resmi sözleşmeyi imzaladı

SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşma sağladığı teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-Beyazlıların daha önce ön protokol imzaladığı teknik direktör Tamer Tuna, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda Kırmızı-Beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak. 

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