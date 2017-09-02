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Tamer Tuna'dan Göztepe değerlendirmesi 

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayıp milli maç arasına moralli giren Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna takımının artı ve eksi yönlerini değerlendirdi. Erzurum kampında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tuna, savunmada...

Tamer Tuna'dan Göztepe değerlendirmesi 
SÜPER Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayıp milli maç arasına moralli giren Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna takımının artı ve eksi yönlerini değerlendirdi. Erzurum kampında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tuna, savunmada ve ofansif bölgede zaaflar yaşadıklarını söyledi. Gol yollarında önemli pozisyonlara girmelerine rağmen birçok fırsatı kaçırdıklarını belirten Tuna, "Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olarak fikstürün çok zor olacağını biliyorduk. Ancak ilk haftalarda bizim gibi hazır olmayan takımlarla oynamak avantaj teşkil etti. Fenerbahçe, Kayserispor (D) ve Trabzonspor maçları oldukça olumlu geçti. Bu karşılaşmalarda takımımızın mevuct potansiyelini tespit ettik. Ancak savunmada ve hucümda zaaflarımız olduğunu göndük" diye konuştu.
Mutlaka bir stoper transferi yapacaklarının altını çizen Tamer Tuna, "Geride kalan 3 haftada defanstaki zaaflarımızı hücum yaparak kapatmaya çalıştık. Sadece savunma bölgesine takviye yapmayacağız, kanat ya da forvete de oyuncu bakıyoruz. Yeni transferimiz Ömer Şişmanoğlu'nun bir sakatlığı var. O nedenle forvet de düşünebiliriz" dedi. Çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tuna, "Takıma oyuncu alırken çok özen gösterdik. Galatasaray'dan kadromuza dahil ettiğimiz Sabri Sarığolu en önemli transferlerimizden biri oldu. Sabri oyuncu ve karakter niteliklerini tümüyle taşıyan biri" ifadelerini kullandı.
Göz-Göz'ün transfer listesinde Hajduk Split'ten stoper Nizic, Bologna'dan Filip Halender, Beşiktaş'tan Aleksander Milosevic ile golcü Mustafa Pektemek bulunuyor.

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