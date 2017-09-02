Tamer Tuna'dan Göztepe değerlendirmesi 

Mutlaka bir stoper transferi yapacaklarının altını çizen Tamer Tuna, "Geride kalan 3 haftada defanstaki zaaflarımızı hücum yaparak kapatmaya çalıştık. Sadece savunma bölgesine takviye yapmayacağız, kanat ya da forvete de oyuncu bakıyoruz. Yeni transferimiz Ömer Şişmanoğlu'nun bir sakatlığı var. O nedenle forvet de düşünebiliriz" dedi. Çok önemli takviyeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Tuna, "Takıma oyuncu alırken çok özen gösterdik. Galatasaray'dan kadromuza dahil ettiğimiz Sabri Sarığolu en önemli transferlerimizden biri oldu. Sabri oyuncu ve karakter niteliklerini tümüyle taşıyan biri" ifadelerini kullandı.
Göz-Göz'ün transfer listesinde Hajduk Split'ten stoper Nizic, Bologna'dan Filip Halender, Beşiktaş'tan Aleksander Milosevic ile golcü Mustafa Pektemek bulunuyor.