Talisca ve Aras Özbiliz ilk onbirde

Beşiktaş Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Boluspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Takım halinde yapılan ısınam ve strching hareketleri ile başlayan idman pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti.Taktik programın yer aldığı çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ile hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş uzun süren sakatlıklarını atlatan Talisca ve Aras Özbiliz'i Boluspor maçında oynatarak son durumlarını görmesi bekleniyor.

Takım idmanlarına çıkmadıkları için Gaziantepspor maçı kadrosuna almadığı iki oyuncuyu Boluspor maçında oynatmayı düşündüğünü belirtmiş ve 'Belki Boluspor maçında oynatabilirim demişti.

Beşiktaş ile Boluspor arasında yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.