Talisca: "Takım ve taraftar olarak bütün olmayı başardık"

"Şenol Güneş hocama teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor"

İSTANBUL /

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca, "Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık" dedi.

Beşiktaş Dergisi'ne röportaj veren Talisca, şu ifadeleri kullandı;

- Her zaman her yerde... Brezilya'nın Beşiktaş'ını tutuyorum tabii ki. Çocukluktan bu yana Doktor Socrates'in takımının taraftarıyım. Ben de bir Sadık Şahin'im.

- Brezilya farklı. Daha siyah ve daha beyaz şehirler vardır, yeme alışkanları çok farklı memleketler vardır. Kocaman bir ülkedir Brezilya. Ben, kuzeyden, Salvador Bahia'dan geliyorum. Kuzey Brezilya, daha fakir ve daha siyahtır. Orası Brezilya'nın en fazla siyahi insanının olduğu yerdir. Kültürüyle öne çıkar.

- Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor."

- Bahia'da oynarken, henüz on sekiz yaşımdaydım ve kazanmamız gereken bir final maçımız vardı. İki takımın küme düşmeme mücadelesiydi. Gol attım ve küme düşmedik. Bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım."

- Her maçta duya duya ezberledim. Enstrüman çalmayı hep sevmişimdir. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Bir denemek istedim. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Bir süredir antreman yapıyordum çalabilmek için ama ortaya çıkan performansı beğenmiyordum. Ancak sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye'den birçok insan beni kutladı, ben de çok mutlu oldum. Brezilyalı için müzik ve futbol ayrılmaz iki unsurdur."

- Futbolun doğasında var, bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık. Biliyorsun, burada çok sıkı antrenmanlar yapıyor, çok çalışıyoruz.

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