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Talisca: "Futbol oynamak yerine faul yapıp kart gördüler. Biz de onlara uyduk"

İSTANBUL / Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz...

Talisca: "Futbol oynamak yerine faul yapıp kart gördüler. Biz de onlara uyduk"

İSTANBUL /

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk" dedi.
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Talisca, ilk olarak şunları söyledi;
"Çok büyük bir mücadele oldu. Belli bir dakikadan sonra mücadeleyi bırakıp, Fenerbahçe'nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk."
Zorlu bir maç olduğunu ancak yenilmeyerek iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Talisca, "Pazar günkü maçı kaybetmek onlar için baskı yapmış olabilir. Bugün de muhakkak ki kazanma baskısı vardı. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Onlar da güzel bir gol attılar ama önemli olan maçı iyi bitirmekti ve yenilmeyerek de maçı iyi tamamladık" diye konuştu.
Öte yandan Talisca, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada çok mutluyum. Hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Böyle de bir açıklamam olmadı" şeklinde konuştu.

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