Talat Papatya: Biz uzun vadeli düşünüyoruz, oyun kısmına odaklanıyoruz

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u evinde 3-2 yenip ikinci yarıda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Göztepe'de, başkan vekili Talat Papatya, Kayserispor deplasmanı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takıma her zaman inandıklarını kaydeden Papatya, "Elbet bir maç kazandık diye her şey güllük gülistanlık olmaz. Maç da kaybedebiliriz, o zaman da karalar bağlamamak lazım. Biz uzun vadeli düşünüyoruz, oyun kısmına odaklanıyoruz. Hakem ve Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) gibi tartışmalara girmeyeceğiz. Sadece futbola odaklanacağız" diye konuştu.

Alanya maçı ve öncesinde taraftarın çok büyük desteğini gördüklerini belirten Talat Papatya, "Karşılaşma öncesi taraftarımız tesislerimize gelerek takımımıza büyük enerji verdi. Pankartlarla ve tezahüratlarla destek oldu. Maçta da aynı şekilde müthiş bir atmosfer vardı. Bence Alanya maçındaki bütünleşmemiz Türkiye'ye örnek oldu. Biz bir aileyiz. Bu ortam, birlik ve beraberlik her daim sürecek" dedi.

Göztepe'nin her maçı kazanmak için sahaya çıktığını sözlerine ekleyen Papatya, "Yeni stadımız tamamlanana kadar çok iddialı hedefler koymadık. Ancak her maçı kazanmak için oynadık. Bizim için en önemli maç önümüzdeki maçtır. Amacımız camiamızı mutlu etmek. Kayseri'de de tek düşüncemiz 3 puan" şeklinde konuştu.