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Taksim Meydanı judo sporuna açılıyor

Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Taksim Meydanı'na Tatami kuracağız'' ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı) Tüm gösterilerin ilgi odağı, göstericiler için de erişilmez olan Taksim Meydanı, bir spor branşına gönüllü olarak açılıyor. Türkiye...

Taksim Meydanı judo sporuna açılıyor

Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Taksim Meydanı'na Tatami kuracağız''

ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

Tüm gösterilerin ilgi odağı, göstericiler için de erişilmez olan Taksim Meydanı, bir spor branşına gönüllü olarak açılıyor.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un hayali olan, Taksim Meydanı'nda tatami kurup halka gösteri yapılarak bu spor dalının sevdirilmesi projesi böylelikle hayata geçirilmiş olacak.
18-21 Mayıs tarihlerinde 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ile Judo Federasyonu tarafından ortak yapılacak etkinliklerin bir gösteri şölenine dönüşmesi hedefleniyor.
Taksim Meydanı'nda kurulacak olan tatamilerde judo gösterileri yapılıp halka bu branşı sevdirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca açılacak olan stantlarda judo sporu ile ilgili tanıtım yapılacak.
Yıllardır hayalini kurduğu olayın gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım 10 yıllık sürede, her Taksim Meydanı'nda geçişimde bu olayın hayalini kurardım. Bu benim gerçekleştirmek istediğim en önemli projelerimden biriydi. Şimdi sıra çeşitli şehirlerin önemli meydanlarında ve AVM'lerde bu gösterileri yaptırmak. Taksim Meydanı'na tatami kuracağız ve tanıtım yapacağız. Ben inanıyorum ki felsefesi nezaket yolu olan bu spor dalı, yeterince tanıtıldığı zaman halkımız tarafından çok sevilecek ve olimpik branşlar içinde layık olduğu yere ulaşacaktır" dedi.
 

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