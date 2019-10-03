Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü'ne verilen tribün cezasının onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

"İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin, idarecisi Mehmet Çakmak Uyar ile ilgili PFDK'nın 24.09.2019 tarihli E.2019-2020/114 K.2019-2020/133 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Mehmet Çakmak Uyar'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 26.09.2019 tarih ve E.2019-2020/141 K.2019-2020/151 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kuzey Tribün A, B, C, D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 26.09.2019 tarih ve E.2019-2020/121 K.2019-2020/135 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Maraton Üst C, D Kapalı Üst Kuzey A, B Kapalı Üst Güney D, E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Adana Demir Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 18.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

- Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 24.09.2019 tarih ve E.2019-2020/112 K.2019-2020/131 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; "İHTAR CEZASI" olarak düzeltilmesine oybirliği ile,

- Karacabey Belediye Spor A.Ş.'nin idarecisi Zeynel Yaldız ile ilgili PFDK'nın 26.09.2019 tarih ve E.2019-2020/137 K.2019-2020/137 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 03.10.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Karacabey Belediye Spor A.Ş.'nin idarecisi Zeynel Yaldız, ve Kulüp vekili Av.Ali TOPUZ'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;

Karacabey Belediye Spor A.Ş.'nin idarecisi" Zeynel Yaldız'ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."