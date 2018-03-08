Tahkim Kurulu'ndan Quaresma kararı

İSTANBUL,()

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın aldığı 5 maçlık ceza ve 22 Bin TL'lik cezaya yapılan itirazı reddetti.

Kurul ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 50 Bin TL'lik para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına da oy birliğiyle karar verdi.

Tahkim Kurulu'nun kararları şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile

Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."