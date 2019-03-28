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Tahkim Kurulu'ndan Mansur Çalar'ın cezasında indirim

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen Mansur Çalar'ın cezasında indirime gitti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik...

Tahkim Kurulu'ndan Mansur Çalar'ın cezasında indirim

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen Mansur Çalar'ın cezasında indirime gitti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırılan Çalar'ın cezası, 4 yıl müsabakadan men ve 25 bin TL para cezasına çevrildi. 3 yılı aşan cezanın FDT 95/1'inci maddesi gereğince 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı. 
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine ise oybirliği ile karar verilmiştir."

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