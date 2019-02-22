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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin para cezasına indirim

İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin TL'ye indirdiğini açıkladı. Kuruldan yapılan açıklama...

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin para cezasına indirim

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin TL'ye indirdiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 14.02.2019 tarihli E. 2018-2019/644 K.2018-2019/785 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; 20.000,00 TL'ye indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 75.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
 

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