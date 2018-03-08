Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Tahkim Kurulu'ndan Ersun Yanal ve Trabzonspor kararı 

İSTANBUL, () Tahkim Kurulu, Ersun Yanal ile Trabzonspor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak, duruşmanın reddine ve yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair oy çokluğuyla karar verdi.  Tahkim...

Tahkim Kurulu'ndan Ersun Yanal ve Trabzonspor kararı 

İSTANBUL, ()

Tahkim Kurulu, Ersun Yanal ile Trabzonspor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak, duruşmanın reddine ve yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair oy çokluğuyla karar verdi. 
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, "Teknik Adam" Kazım Ersun Yanal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/603 - K.2017/667 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314