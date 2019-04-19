Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin cezasını onadı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırılan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin cezasını onadı ve sarı lacivertli kulübün itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe'nin saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası almasına yönelik yaptığı itirazı da kabul etmedi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgili PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/844 K.2018-2019/1026 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.