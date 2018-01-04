Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Kardemir Karabüksporlu Olafur Ingı Skulason'a verilen 3 maç men ve 13 bin TL para cezası onandı

İSTANBUL,()

TFF Tahkim Kurulu, Kardemir Karabüksporlu Olafur Ingı Skulason'a verilen 3 maç men ve 13 bin TL para cezasını onadı. Tahkim Kurulu'nun aldığı diğer kararlar şu şekilde:

"Kardemir Karabük Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 28.12.2017 tarih ve E.2017-2018/500 - K.2017-2018/594 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Kardemir Karabük Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Kardemir Karabük Spor Kulübü futbolcusu Olafur Ingı Skulason'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Eskişehir Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 28.12.2017 tarih ve E.2017-2018/498 - K.2017-2018/583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Eskişehir Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 133,134 ve Doğu Tribün 124,125 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Eskişehir Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Eskişehir Spor Kulübü idarecisi Can Öksüz'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2,3 maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Gelecek toplantının 11.01.2018 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir" denildi