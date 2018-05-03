Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin cezalarını onadı

İSTANBUL /

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü'nün Mehmet Ekici ile uyuşmazlığa ilişkin yapılan itirazının reddedildiğini açıkladı.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe'ye verilen Türkiye Kupası'nda 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve futbol işletmeciliği Tic. A.Ş.'nin (Trabzonspor A.Ş.) futbolcu Mehmet Ekici ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/522 - K.2017/640 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor A.Ş'nin duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor A.Ş'nin, 30.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların itirazlarının reddedilerek kararın onanmasına oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin ile ilgili PFDK'nın 25.04.2018 tarih ve E.2017-2018/927 K.2017-2018/1093 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45

gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.04.2018 tarihli E. 2017-2018/927 K.2017-2018/1092 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında,

sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe görevlisi Ali Bozan'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Gökhan Uyanık'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas ile ilgili, PFDK'nın 26.04.2018 tarihli E.2017-2018/925 K.2017-2018/1094 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.