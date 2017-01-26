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Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı. Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol...

Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Aziz Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadı. Kurul, Fenerbahçe Kulübü'nün 100 bin lira para cezasını da yine oy çokluğuyla onama kararı aldı.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası ile Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının da onandığı açıklandı.

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