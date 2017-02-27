Tahir Türketken son yolculuğa uğurlandı

GEÇTİĞİMİZ cuma günü 94 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka camiasının sembol isimlerinden Divan Kurulu Onursal Başkanı Tahir Türketken, bugün son yolculuğuna uğurlandı.13 yaşında yelkenci olarak adımını attığı yeşil kırmızılı kulüpte uzun yıllar yöneticilik, başkanlık, divan kurulu başkanlığı görevlerini üstlenen Türetken için ilk tören saat 11.30'da Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ'un yanı sıra İbrahim Koç, Özer Kırca, Ünal Kamalı, Seyhan Evlioğlu, Fatih Diniz, Cenk Karace, Mehmet Ali Kasalı, Sadrettin İşçimenler gibi eski başkan ve yöneticiler, eski futbolcular, voleybolcu kızlar ve taraftarların katıldığı törende Teknik Direktör Atilla Güneş, KARSAD Başkanı Bülent Zeren, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Ekber Göçer ve Eski Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Kemal Zorlu da hazır bulundu.Karşıyaka'nın eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Tahir Türetken'in en sevdiği şarkı olan Karşıyaka Marşı'nı söylerken, törene katılanlar kendisine, "Kaf-Sin-Kaf" tezahüratıyla eşlik etti. Türetken'in çocukluk arkadaşı olan, aynı zamanda Mutlu Altuğ'un amcası Altay Altuğ ise Türetken'in vasiyeti üzerine mızıka ile "Eski dostlar" şarkasını çalarak büyük alkış topladı. Konuşmalar sonunda Karşıyaka Çarşı'da ilk kulüp binasının bulunduğu sokağa Tahir Türetken'in isminin verilmesi ve Türetken'in heykelinin dikilmesi gündeme geldi.Türetken için tören sonrası öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, Eski Altay Başkanı Ahmet Taşpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve Necip Kalkan, İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş, İZVAK Başkanı Ali Erten de katıldı. Türetken'in cenazesi Soğukkuyu aile mezarlığına defnedildi.

FOTOĞRAF