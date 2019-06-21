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Tahincioğlu BSL'de şampiyon Anadolu Efes!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 89-74 Ata SELÇUK / İSTANBUL () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil ANADOLU EFES: Dunston 4, Simon 9, Moerman 8, Micic 20, Larkin 38, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç...

Tahincioğlu BSL'de şampiyon Anadolu Efes!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 89-74

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil
ANADOLU EFES: Dunston 4, Simon 9, Moerman 8, Micic 20, Larkin 38, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 10
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 3, Sloukas 21, Melli 10, Kalinic 19, Ahmet Düverioğlu 2, Sinan Güler, Datome 3, Guduric 11
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 44-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58
5 FAUL: 32.54 Melli (Fenerbahçe Beko)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü kez şampiyon oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.
Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin'in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.
İkinci periyot, Guduric'in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston'ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.
Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.
Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

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