Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum olsun istiyorum
İmamoğlu : Aşınızda bir tuzum...
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama
Erdoğan'den S-400 füzeleriyle ilgili aıklama

Tahincioğlu BSL'de günün maçları tamamlandı

İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında bugün 3 maç oynandı. 3 maçın tamamı İstanbul'da oynanırken, günün ilk maçında lider Fenerbahçe Beko kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Sarı lacivertli...

Tahincioğlu BSL'de günün maçları tamamlandı

İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında bugün 3 maç oynandı. 3 maçın tamamı İstanbul'da oynanırken, günün ilk maçında lider Fenerbahçe Beko kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Sarı lacivertli ekip parkeden 17 sayı farkla galip ayrıldı: 90-73.
Günün ikinci maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, evinde Gaziantep Basketbol'a 93-69 mağlup olurken, üçüncü ve son maçta Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka'yı 93-78 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci hafta, yarın oynanacak Türk Telekom - Anadolu Efes mücadelesi ile son bulacak.
Günün sonuçları şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 90-73
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Gaziantep Basketbol: 69-93
Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka: 93-78

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328