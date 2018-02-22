Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz Küba'da finale yükseldi

İSTANBUL,() Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba'da katıldıkları turnuvada finale yükseldiler. Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amerika'da...

Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz Küba'da finale yükseldi

İSTANBUL,()

Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba'da katıldıkları turnuvada finale yükseldiler.
Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amerika'da 15 gün kamp yapan ve ardından Küba'da Uluslararası Granma Cerro Pelado turnuvasına katılan Taha Akgül ilk Turda Kanadalı rakibini 10-0 ikinci turda ise Amerikalı rakibini yine 10-0 yenerek finale yükseldi. Taha, finalde Amerikalı rakibiyle altın madalya mücadelesi verecek. 92 kg Hüseyin Gündüz ise ilk turda Amerikalı rakibini 4-0 ikinci ve üçüncü turda ise yine Amerikalı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Hüseyin Gündüz finalde bu akşam Alman rakibi karşısında altın madalya arayacak. 
Kampın son derece faydalı geçtiğini ifade eden Milli takım antrenörlerinden Abdullah Çakmar, "Kampın son derece faydalı geçtiğini Küba'da ki turnuvada da gördük. Her iki sporcumuzda elemelerde müthiş bir performans ortaya koydu. Ben finalde iki sporcumuzunda birinci olarak yurda döneceğine inanıyorum. Elbette asıl hedef  Rusya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası. Amacımız Rusya'ya tam olarak hazır olarak gitmek" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314