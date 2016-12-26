Taha Akgül: “İnanıyorum ki yarının şampiyonları bu sıralardan çıkacak”

İSTANBUL,() - P&G Türkiye’nin, çocukların yaşamlarını sporla iyileştirmek ve barış, sevgi, hoşgörü kavramlarıyla beslenen spor ve Olimpiyat ruhunu çocuklarla buluşturmak amacıyla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile yürüttüğü “1 Paket = 1 Destek” kampanyası, Türkiye’nin 81 ilindeki 81 okulu yeni spor malzemeleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları döneminde yürütülen kampanya ile sağlanan spor malzemelerinin dağıtımına İstanbul’daki Kağıthane Atatürk Ortaokulu ile başlanırken, Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül de öğrencileri bu yeni heyecanda yalnız bırakmadı. “Teşekkürler Anne” kampanyasına paralel olarak yürütülen “1 Paket = 1 Destek”, Türkiye genelindeki 81 okulu basketbol potasından, voleybol ağı ve futbol topuna kadar 2 bin 500’den fazla spor malzemesi ile buluşturacak.

TAHA AKGÜL: “GELECEĞİN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI BU SIRALARDAN ÇIKACAK”

Yeni spor malzemelerine kavuşan Kağıthane Atatürk Ortaokulu’ndaki öğrenciler ile bir araya gelen Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben ülkeme Olimpiyat altın madalyası gururu yaşattım ve biliyorum ki bu okulda da bu gururu bizlere yaşatabilecek çok sayıda kardeşim var. Bu kampanya ile çocukların spor yapmalarına destek oldukları için P&G Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı ve TMOK’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bu sıralardan yetiştim ve Olimpiyat şampiyonu oldum. İnanıyorum ki, bu gibi desteklerle yarının şampiyonları da bu sıralardan çıkacak.”

TAYGUN GÜNAY: “BU ALANDAKİ İMKANLARI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar Direktörü Taygun Günay ise şöyle konuşku: “Uluslararası alanda yürüttüğümüz Olimpiyat Oyunları sponsorluğumuza paralel olarak Türkiye’de sporun desteklenmesi için gerçekleştirdiğimiz ‘1 Paket = 1 Destek’ kampanyamızı sadece destek alanının genişletilmesi açısından değil, farkındalığın artırılması açısından da çok önemsiyoruz. Bu kampanya ile çocukların spor yapmalarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeye çalışıyor ve TMOK ve MEB’in de desteği ile bu alandaki imkanları artırmaya çalışıyoruz.”

NEŞE GÜNDOĞAN: "YÜZLERCE ÇOCUĞUN SPOR YAPMASINA DESTEK OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da yaptığı açıklamada, “Türkiye’de sporun ve Olimpiyat ruhunun desteklenmesi için 2012 yılında iş birliğine imza attığımız P&G Türkiye ile şimdiye kadar yüzlerce çocuğun spor yapmasına destek olduğumuz için mutluluk duyuyoruz” dedi.

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