Taha Akgül'e "Gürcü" partner

İSTANBUL /

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk güreşçi Taha Akgül, Gürcü güreşçiler Levan Berianidze, Giorgi Meshvildisvili ve David Modzmanashvili ile antrenman yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül'ün en büyük problemlerinden biri olan 'partner' sorunu çözüldü.

Ağır sıklette partner bulmakta zorlanan Taha Akgül'ün Gürcü güreşçiler Levan Berianidze, Giorgi Meshvildisvili ve David Modzmanashvili ile antrenman yapacağı bildirildi.

Uluslararası alanlarda önemli başarıların altına imza atan Gürcü sporcular, Elmadağ kampına katılırken, Türkiye'de olmaktan ve kilosunda dünyanın en iyi güreşçisi Taha Akgül'le idman yapmaktan mutlu olduklarını söylediler. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül ise, "Benim en büyük sıkıntım partner problemiydi. Levan Berianidze, Giorgi Meshvildisvili ve David Modzmanashvili son derece başarılı güreşçiler ve hepsi benim için iyi birer partner. Artık Olimpiyatlara çok daha iyi hazırlanacağım. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başta federasyon başkanımız Musa Aydın olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Milli güreşçi Taha Akgül olimpiyatlara kadar 3 güreşçi ile çalışacak.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreş branşının Türk sporunun lokomotifi olduğunu belirterek, "Ülkemize yıllardır en fazla madalyayı hep güreş branşı kazandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Dolayısıyla sorumluluklarımızın farkındayız. Sporcularımızın başarılı olması için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Taha Akgül ve Rıza Kayaalp bizim gözbebeğimiz. Onların en büyük sıkıntıları partner problemiydi. Yaptığımız çalışmalar sonrasında 3 tane Gürcü güreşçiyi Elmadağ kampına getirdik. Şu ana kadar Taha da bu partnerden çok memnun. Olimpiyatlara kadar bu üç güreşçiyle hazırlık yapacak olan Taha inanıyorum ki bizlere 2020 Tokyo'da bir altın madalya daha kazandıracak" şeklinde konuştu.

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