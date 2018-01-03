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Taffarel geri döndü: "Evet Cimbom, nerede kalmıştık?"

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelişinin ardından, deneyimli çalıştırıcının ısrarla istediği Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğünü açıkladı.

Taffarel geri döndü: "Evet Cimbom, nerede kalmıştık?"

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelişinin ardından, deneyimli çalıştırıcının ısrarla istediği Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğünü açıkladı.

Brezilyalı çalıştırıcı sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşırken, fotoğrafın altına, "Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna, özellikle Sayın Fatih Terim ile beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom, nerede kalmıştık" notunu düştü.

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