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TAF ve TDMK'dan doping için ortak çalışma

ANKARA/ Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TDMK) iş birliği kapsamında doping ile mücadele konusunda temel kavramların aktarılması temalı kurslar düzenleniyor.  Dopingle Mücadeleyi Kavrama Çevrimiçi...

TAF ve TDMK'dan doping için ortak çalışma

ANKARA/

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TDMK) iş birliği kapsamında doping ile mücadele konusunda temel kavramların aktarılması temalı kurslar düzenleniyor. 
Dopingle Mücadeleyi Kavrama Çevrimiçi Kursu adı altında verilen eğitimlerde, sporcular, antrenörler, sağlık görevlileri, kulüp çalışanları, sporseverler ve sporcu aileleri doping ile ilgili bilgi sahibi oluyor. Çevrimiçi kursun içeriğindeki bilgilerin pekiştirilmesi için çeşitli alıştırma egzersizleri, kurs sonunda ise öz değerlendirme çalışması bulunuyor. 
Kursta, sporda dopingin neden yasaklandığı, Dünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) doping ile mücadele programı, yasaklı maddeler listesi ve gıda takviyeleri ile ilgili eğitim veriliyor. Tıbbi tedavi uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler, madde sınıfları içeriğinde bulunan maddeler, özellikleri, etkileri, yan etkileri ve tedavide kullanımı ve doping kontrolünün sonlandırılması kurallarına dikkat edilmesidir.
Doping ile mücadelenin kavranmasını sağlamak amacıyla yapılan kurslar şimdiye kadar 500 kişiye ulaştı. Dopingle Mücadeleyi Kavrama Çevrimiçi Kursu'na 212 kişi kayıt yaptırdı. 116 kişinin sertifika almaya hak kazandığı kursa, 78 sporcu, 34 antrenör katıldı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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