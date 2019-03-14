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Taekwondoda Belçika sınavı

ANKARA,() - Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'na katılacak. Belçika Açık Taekwondo Turnuvası 16 Mart tarihinde Lommel kentinde düzenlenecek.  2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına...

Taekwondoda Belçika sınavı

ANKARA,() -
Türkiye Taekwondo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'na katılacak.
Belçika Açık Taekwondo Turnuvası 16 Mart tarihinde Lommel kentinde düzenlenecek.  2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına 20 puan dağıtan turnuvaya 50'in üzerinde ülkeden bin 700 civarında sporcu katılacak. 2019 yılına çok iyi bir başlangıç yapan ve katıldığı tüm turnuvalarda elde ettiği başarılarla göz dolduran milli taekwondocular, Belçika'da da bu başarılarını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Taekwondo Milli Takımı'nda 8'si kadın, 5'i erkek olmak üzere 13 sporcu bulunuyor. Sakatlığından kurtulan milli taekwondocu Nur Tatar Askari de 2019 yılındaki ilk müsabakasına Belçika'da katılacak.
ŞAHİN: "İYİ SONUÇLARI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Belçika'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde kritik bir dönemeçteyiz. Sporcularımız 2019'a çok iyi başladı ve aynı şekilde devam ediyor. Önce ülkemizde daha sonra ise Amerika ve Hollanda'da yapılan organizasyonlarda iyi sonuçlar aldık. Belçika'da bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Çok yoğun bir takvimin içinden geçiyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. En iyi sonuçları alarak ülkemizi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Türkiye Taekwondo Milli Takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor: 
Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İrem Yaman (62 kg), İkra Kayır (62 kg), Nur Tatar Askari (67 kg), Nafia Kuş (73 kg), Sude Bulut (+73 kg)
Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Hakan Reçber (63 kg), Yunus Sarı (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)
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