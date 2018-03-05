Taekwondo da 5 madalya

Türkiye, Uluslararası Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 4 altın 1 bronz madalya kazandı

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Bulgaristan'da yapılan Uluslararası Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular 4'ü altın 1'i bronz olmak üzüre toplamda 5 madalya elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan veren Uluslararası Sofya Açık Taekwondo Turnuvası'na 43 ülkeden 1112 sporcunun katıldı. Türkiye Taekwondo Milli Takımını organizasyonda Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş Zeliha Ağrıs temsil etti. Ayrıca, Ankara Ulaştırma Spor Kulübü'nden İkra Kayır da turnuvada bireysel olarak mücadele etti.

49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve 73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalyanın sahibi oldu. Ankara Ulaştırma Spor Kulübü adına katılan İkra Kayır ise 62 kiloda altın madalya kazanmayı başardı. Sporcular elde ettikleri sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etti. Türkiye, turnuvada genel klasmanda Tunus ve İngiltere'nin ardından 3'ncü sırayı almayı başarırken milli takım kafilesi, asker selamı vererek kazandığı madalyalarını Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe adadı.

(FOTOĞRAFLI)