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Suudi hakemler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı

İSTANBUL / FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, şike teşebbüsünde bulunduğu...

Suudi hakemler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı

İSTANBUL /

FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, şike teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan hakem Al-Mirdasi'nin Dünya Kupası listesinden de çıkarılması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvuru kabul edildi.
Ayrıca Al-Mirdasi'nin yerine başka bir ismin davet edilmeyeceği, yardımcı hakemlerin yerine ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya'dan iki hakemin Rusya'da görevlendirileceği ifade edildi.

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