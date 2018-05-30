Suudi hakemler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı

İSTANBUL /

FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, şike teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan hakem Al-Mirdasi'nin Dünya Kupası listesinden de çıkarılması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvuru kabul edildi.

Ayrıca Al-Mirdasi'nin yerine başka bir ismin davet edilmeyeceği, yardımcı hakemlerin yerine ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya'dan iki hakemin Rusya'da görevlendirileceği ifade edildi.