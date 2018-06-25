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Suudi Arabistan - Mısır: 2-1

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan - Mısır: 2-1

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. STAT: Volgograd

HAKEMLER: Wilmar Roldan, Alexander Guzman, Cristian De La Ruz
SUUDİ ARABİSTAN: Mosailem, Osama, Burayk, Yasser, Motaz, Salman, Hattan (Dk. 65  Aseri), Otayf, Hussain, Salem, Fahad (Dk. 79 Shehri)
MISIR: Al Hadary, Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy, Elneny, Hamed, Elsaid (Dk. 45 Amr Warda ), Trezeguet (Dk. 81 Kahraba), Salah, Mohsen (Dk. 64 Sobhi)
GOLLER: Dk. 22 Salah (Mısır), Dk. 45 Al Faraj (P), 90+4 Dawsari  (Suudi Arabistan)
SARI KARTLAR: Ali Gabr, Fathy (Mısır)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 mağlup etti. Mısır'ın golünü 22'nci dakikada Salah kaydederken, Suudi Arabistan'ın gollerini 45'inci dakikada penaltıdan Faraj ve 90+4'üncü dakikada Dawsari  attı. A Grubu'nda mücadele eden Suudi Arabistan ve Mısır Dünya Kupası'na veda ederken Uruguay grubu lider bitirdi ve Rusya ile birlikte gruptan çıkan takımlar oldu. 
22'nci dakikada Mısır'ın golü geldi.  Abdalla El-Said'in asistinde Salah, Mısır'ı öne geçiren golü attı. 1-0

41'inci dakikada Suudi Arabistan penaltı kaçırdı. Fahad Al-Muwallad'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.
45'inci dakikada Suudi Aranbistan beraberlik golünü attı. Salman Al-Faraj penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi. 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

90+4'üncü dakikada Suudi Arabistan'ın galibiyet golü geldi. Abdullah Otayf'ın asistinde Al-Dawsari takımını öne geçiren golü attı.
Mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

ESSAM AL HADARY TARİHE GEÇTİ

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan ile Mısır mücadelesinde Mısır'ın kalesini koruyan 45 yaşındaki El Hadary 'Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu' oldu.
 

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