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Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü

İzmir, Büyükşehir Belediyesi ESTİ'nin davetlisi olarak Atina'dan kente gelen Yunan temsilcisi Apollo Smyrnis Sutopu Takımı'na ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yunanistan Konsolosu Argyro Papolulia'nın...

SPOR 05.01.2020, 12:40
Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü
İzmir, Büyükşehir Belediyesi ESTİ'nin davetlisi olarak Atina'dan kente gelen Yunan temsilcisi Apollo Smyrnis Sutopu Takımı'na ev sahipliği yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yunanistan Konsolosu Argyro Papolulia'nın da katıldığı gecede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESTİ ve Apollo Smyrnis oyuncuları, iki tarihi kent arasındaki dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırdı. Dostluk yemeğine Başkan Soyer ve Konsolus Papolulia'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yönetim kurulu üyeleri Uğur Yelekli, İlker Kozan ve Hüseyin Egeli, Apollo Smyrnis'ten ise Polis Afroodakis, Kostas Charalahpidis ve Spiros Mihtzis ile sporcular katıldı.
BAŞKAN SOYER: İZMİR'E GELEN SPORCULAR UMARIM BU KÜLTÜRÜ VE DEĞERİ ASIRLARCA İLERİYE TAŞIR
Samimi geçen buluşmada Başkan Soyer, iki ülke arasındaki dostluk olgusuna vurgu yaptı. İzmir'de kurulup daha sonra Atina'ya taşınan Apollo Smyrnis'in sutopu takımını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Soyer, "İki ülke arasında Ege Denizi var. Bu deniz, aslında bizi birbirimizden ayırmıyor, bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Yüz yıla yakın bir tarihi olan kulübün, dostluk mesajı için buraya gelmesi çok değerli. İzmir'e gelen sporcular, umarım bu kültürü ve değeri asırlarca ileriye taşır" dedi.
Apollo Smyrnis Başkan Vekili Spiros Mihtzis ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ESTİ'yi Yunanistan'a davet etti. İzmir'deki misafirperverlikten son derece mutlu olduklarını dile getiren Mihtzis, "Çok mutlu anlar yaşadık. Herkes çok samimi ve yardımsever. Üç günlük İzmir seyahatinden güzel anılarla döneceğiz. Ev sahipliği sırası bize geldi" diye konuştu. Soyer, gecede Mihtzis'e minyatür bir Saat Kulesi heykeli hediye ederken, sporculara da çeşitli armağanlar dağıtıldı.
İLK MAÇ 14-10 BİTTİ
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ESTİ ve 1891 yılında İzmir'de kurulup daha sonra ise Atina'da Nea Smyrna (Yeni İzmir) semtine taşınan Apollo Smyrnis arasında oynanan ilk dostluk maçını Yunan ekibi 14-10 kazandı. Ege Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda oynanan özel karşılaşmayı çok sayıda İzmirli sporseverler de takip etti. Apollo Smyrnis, Yunanistan Sutopu Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor. Yunanistan Konsolosu Argyro Papolulia, "Dostluk maçını kimin kazandığı önemli değil" diyerek şunları söyledi:
"İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, Sayın Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlamıştı. Samos'ta çıkan yangının ardından kayıplar anısına Seferihisar'da yapılan ağaç dikme törenini hiç unutmayacağım"

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