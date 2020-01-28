Suriyeli gençler, eski futbolculara gösteri maçı yaptı

ANTALYA'da Suriyeli gençler, eski ünlü futbolcularla maç yaptı. Suriyeli gençler, hayallerinin Türk Milli Takımı'nda forma giymek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sosyal uyumu sağlamak adına Türkiye'de yaşayan Suriyeli gençlerle eski ünlü futbolcuları bir araya getirip gösteri maçı düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçta, şöhretler takımını Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Hamit Altıntop, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Faruk Atalay, Emre Aşık, Serdar Kulbilge ve Ersin Düzen oluşturdu. Gençler takımında ise yaşları 16-18 arasında değişen Suriyeli ve Türk oyuncular forma giydi.

Şöhretler takımının teknik direktörlüğünü Hakan Ünsal üstlenirken, futbolcular sahaya siyah zemin üzerine beyaz renkte 'Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya' yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmayı, şöhretler takımı 4-2 kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, 2016 yılından bu yana sosyal uyum faaliyetlerinin bir ayağı olan futbol turnuvasını gerçekleştirdiklerini ve bugün de bir gösteri maçı düzenlediklerini söyledi. Gençleri, eski ünlü futbolcularla bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Dr. Topoğlu, "Kültür, sanat ve spor ile bu kaynaşmayı sağlıyoruz. Çok değerli futbolcularımız var. Gençler sporun birleştirici gücünü görüp ağabeylerini örnek alabilecek" dedi.

SURİYELİ GENÇLERİN HAYALİ TÜRK MİLLİ TAKIMI

7 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Enes Ömer, maç nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Futbolcu olmayı hayal ettiğini belirten Ömer, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Orta sahada oynuyorum" diye konuştu. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Rüzgar Süğürt de kaleci olduğunu ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirdi. 7 yıldır Türkiye'de yaşayan bir başka Suriyeli Berat Muhammed ise ünlü futbolcularla maç yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi. Muhammed de Türk Milli Takımı'nda oynamayı hayal ettiğini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gençlik Spor Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile röportaj

- Suriyeli üç sporcu ile röportaj

- Pankartla sahaya çıkar futbolcuların görüntüsü

- Ünlü futbolcuların detay görüntüleri

Maçtan detay görüntüler

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

