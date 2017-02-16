Sürat pateninde Türkiye finalde

ERZURUM'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında Türkiye, karışık 3000 metre bayrak yarışında adını finale yazdırdı.Yenişehir'deki Buz Pateni Salonunda yapılan karışık 3000 metre bayrak yarışmalarında Türkiye tarihi bir başarı elde etti. İki seri halinde yapılan bayrak yarışında ikinci grupta piste çıkan Sema Çirti, Kübra Uzun, Hazar Karagöl ve Fatih Özden’den oluşan ay yıldızlılar, 4:28.275'lik derecesiyle ikincilik elde ettiler. Yarışlarda birinciliği 4:26.241'lık dereceyle Polonya’ takımı kazandı.İlk seride ise Rusya 4:23.173'lük derecesiylebirinci, Hollanda 4:23.673 ile ikinci sırada finale katılacak. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Hollanda ve Polonya’nın yer alacağı finaller, 17 Şubat Cuma günü öğleden sonra yapılacak.

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