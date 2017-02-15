Sürat pateninde kızlarda Rusya, erkeklerde Lüksemburg altın kazandı

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) sürat pateni 1500 metrede kızlarda Rus Vera Rasskazova, erkeklerde ise Lüksemburg'dan Peter Murphy altın madalya kazandı. Türk milli takımından Sema Çirti 14'üncü oldu.Sürat Pateni Salonundaki yarışlarda ilk olarak kızlarda altın madalyalar sahiplerini buldu. Kızlarda final altılısının mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olurken, Polonyalı Kamila Stormowska düştü. İki Rus sporcunun baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Vera Rasskazova şampiyon olurken, Sofya Boytsova gümüş madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük ise İtalya’dan Melissa Tunno’ya gitti.Erkekler yarışına ise kazalar damga vurdu. 7 sporcunun yer aldığı finalde iki kez kaza yaşanırken Luksemburg’tan Peter Murphy birinci oldu. Kazalarda 4 sporcu yerde kalırken Rusya’dan Konstantin Ivliev ikinciliği alırken, İtalya’dan Spechenhauser Luca üçüncülük elde etti.Kızlarda Türkiye adına mücadele eden Sema Çirti, adını yarı finale yazdırdı. Final biletini kazanamayan Sema Çirti, kadınlar 1500 metre yarışını 14'üncü sırada bitirdi. Kızlarda yarışan bir diğer isim Kübra Uzun ise eleme grubunda 5'inci oldu ve yarışlarda 21. sırayı aldı.Erkeklerde ise Hazar Karagöl, yarı finale çıksa da kendi grubunda ceza aldığı için sonuncu oldu ve 1500 metre erkeklerde finale çıkma şansını kaçırdı. Bir diğer milli sporcu Fatih Özden de elemle grubunda 4'ün oldu ve yarı finali göremedi.

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