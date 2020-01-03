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Süper Lig’de 18, 19 ve 20’nci haftanın programı açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20’nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig’de 2’nci yarı 17 Ocak Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi ile başlayacak. Türkiye...
SPOR 03.01.2020, 16:54
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20’nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig’de 2’nci yarı 17 Ocak Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2’nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20’nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Süper Lig’de 18, 19 ve 20’inci haftanın programı şu şekilde;
18. HAFTA
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor
18 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.HAFTA
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
26 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Beşiktaş
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
20.HAFTA
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
3 Şubat Pazartesi
20.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 2’nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20’nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Süper Lig’de 18, 19 ve 20’inci haftanın programı şu şekilde;
18. HAFTA
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor
18 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.HAFTA
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
26 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Beşiktaş
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
20.HAFTA
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
3 Şubat Pazartesi
20.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe
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|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
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|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
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|28
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|17
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|6. Bursaspor
|17
|27
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|17
|25
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|19
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|30
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|21
|29
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|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
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|21
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