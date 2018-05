Süper Lig şampiyonluk kupasının tanıtımı yapıldı

Spor Toto Başkanı Kasapoğlu: "Centilmence ve saygının yoğun olmasını temenni ediyoruz"

"Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarını tebrik ediyoruz"

"Yöneticilerimizin kulüpleri finansal fair play kurallarına göre yönetmesi noktasında ciddi mesafeler kat etmemiz gerekiyor"

Ercan ATA / ANKARA,()

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olacak takıma verilecek olan kupanın tanıtımı yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen organizasyonda, şampiyonluk kupasının tanıtımı, teşkilat başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı.

Tanıtımda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Rekabeti yoğun bir lig geçiyoruz. Spor Toto Süper Lig hem şampiyonluk hattı hem de düşme hattı itibarıyla ciddi bir rekabete sahne oluyor. Rekabetin yoğun olması sporun en önemli özelliklerinden biri. Bu bağlamda hem spor camiası olarak; seyirciler, taraftarlar, oyuncular ve yöneticiler olarak spor bahsinin tek kuruluşu olarak Spor Toto teşkilatı olaraka rekabet anlamında mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Henüz lig sonuçlanmadı fakat kupa teşkilatımızda. Kupanın sahibi birkaç hafta içerisinde netleşecek. Şimdiden şampiyon olacak takımı, taraftarını, yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Malum, rekabeti yoğun bir lig. Son anlara kadar şampiyonu öğrenemeyeceğiz. Centilmenliğin, taraftarın birbirine saygısının, oyuncuya, yöneticiye saygısının yoğun olmasını temenni ediyoruz. Centilmenlik ruhuna son hafta, son rekabet dönemleri diliyoruz" dedi.

"ÇAYKUR RİZESPOR VE ANKARAGÜCÜ TAKIMLARINI TEBRİK EDİYORUZ"

55 yıldır kurum olarak sporun içinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Spor Toto teşkilatı malum sporumuzun çınarı bir kurum. Yaklaşık 55 yıldır sporumuza, gençliğimize hizmet eden bir kurum. Bu bağlamda hem Süper Lig'in hem de diğer liglerin, branşların sponsoru bir kurum. Özellikle bu yıl teşkilat olarak 2010'dan beri Süper Lig'in sponsoruyuz. Bu yılda bu sponsorluklara 1'inci Lig'ide ilave ettik. Spor Toto 1'inci Lig olarak hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl destekçiyiz. Rekabet dolu bir 1'inci Lig izledik. Şampiyon olan 2 takım var an itibarıyla. Çaykur Rizespor ve Ankaragücü. Şampiyon olan bu takımımızı da tebrik ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Play-offlar var. 3'üncü takımda şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdiden o takımımızı da kutluyorum" şeklinde konuştu.

Spor Toto Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Spor Toto teşkilatı olarak Türk sporunu ciddi anlamda destekleyen bir kurumuz. Gençliğini, eğitimini destekleyen bir kurumuz. Bu konuda 60'a yakın spor federasyonuna hem spor kulüplerine hem de tesisleşme anlamında spor camiasına önemli desteklerimiz söz konusu. Bunun yanında yine Süper Lig kulüplerine, 1'inci Lig kulüplerine, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüpleriyle, BAL kulüplerine ciddi anlamda isim hakkı destekleri sunuyoruz. Bu belki biraz göz önünde olmayan bir destek ama tamamıyla kulüpleri finansal manada desteklemeye yönelik bulunan bir formül. Özellikle 2013 yılından itibaren bu desteklerimiz artmış durumda. İsim hakkı olarak her bir kulübümüze ortalama 5 ile 6 milyon arası kendilerinin galibiyet ve beraberlik durumuna göre değişen bir desteğimiz söz konusu. Yine 1'inci Lig kulüplerine de 2 milyon civarında beraberlik ve galibiyetlerine göre değişen bir desteğimiz var. 2'nci Lig kulüplerine yine 1.5 Milyon TL, 3'üncü Lig kulüplerine ise 1 Milyon Lira civarında yıllık ortalama bir desteğimiz var. Bölgesel Amatör Ligleri de son yıllarda desteklemeye başladık. Ortalama olarak 100'er Bin TL destek veriyoruz"

"YÖNETİCİLERİMİZİN KULÜPLERİ FİNANSAL FAİR PLAY KURALLARINA GÖRE YÖNETMESİ NOKTASINDA CİDDİ MESAFELER KAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Kulüplerin yönetiminde yöneticilere ciddi görevler düştüğünü ifade eden Kasapoğlu, "Kısıtlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları giderme durumu söz konusu. Bu anlamda kulüplere, yöneticlere çok ciddi görevler düşüyor. Hesap verilebilirlik anlamında şeffaflık anlamında yöneticilerimizin kulüpleri Finansal Fair Play kurallarına göre yönetmesi noktasında ciddi mesafeler kat etmemiz gerekiyor. Sporun finansal anlamda büyük destekler veren kuruma adına ifade etmek gerekirse biz spor kulüplerimizin çok daha iyi yönetilmesi gerektiğine, şeffaf yönetilmesi gerektiğine, kurumsal bir anlayış içerisinde yönetilmesi gerektğine inandığımızı ve bu noktada mesafe alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yine seyirci noktasında gerçekten ligimiz bu yıl her an her takım için ciddi bir rekabete söz konusu oldu. Seyirciye de centilmenlik anlayışı içerisinde büyük görevler düşüyor. Millet olarak kültürel kodlar itibariyle gerçekten çok zengin bir milletiz. Bu millete yakışır bir seyirci, taraftarlık anlayışını da çok ileri noktalara yükselmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu bağlamda şimdiden Süper Lig şampiyonunu da kutluyorum. Bu kupa malum her yıl kurumumuzda sergilenen bir kupa. Teknik özellikleri itibariyle Selçuklu motifleri, gümüş ve altın kaplamaya sahip. Kupayı bütün taraftarlara önümüzdeki hafta sonuna kadar ziyaretine açık bir şekilde kurumumuzda sergileyeceğiz. Şimdiden şampiyon olan külübü, diğer kulüpleri bizi Avrupa'daki temsillerinde başarılarla dolu bir mücadele diliyorum. Düşen ve düşecek kulüplere şimdiden tekrar Süper Lig yolunda başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.

