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Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj

İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu üyeleri, Türk kadınının sesini dünyaya duyuracaklarını belirtti. Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri İş Birliği Yemeği, dün Ali Sami...

SPOR 01.11.2019, 15:42
Süper Lig kulüplerinin kadın yöneticilerinden ortak mesaj
İstanbul'da bir araya gelen Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu üyeleri, Türk kadınının sesini dünyaya duyuracaklarını belirtti.
Türkiye Süper Lig Kulüpleri Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri İş Birliği Yemeği, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi E. Nazlı Ercan, Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Fesci ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer katıldı. Cumhuriyetin kuruluş haftasında gerçekleştirilen toplantıda, kadın hakları konusunda öncü bir dünya lideri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek, Türkiye'de ve Türk sporunda kadının hak ettiği şekilde yerini konumlandırmasına katkı sağlama konuları görüşüldü.
İlk kez bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri sporun birleştirici ve tatlı bir rekabet olduğuna özellikle parmak basmak istediklerini belirtti. Yöneticiler ilerleyen günlerde ortak projeler üretmek üzere iş birliği içinde bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Türk kadınına sporda 3 Y "Yap, Yönet, Yaşat" sloganıyla seslenen üyeler, ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdi.

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