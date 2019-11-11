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Süper Lig'in üst sıralarında kıyasıya rekabet

Süper Lig'de 11'inci hafta geride kalırken, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğunu bir diğer Anadolu temsilcisi Demir Grup Sivasspor'a bıraktı. Süper Lig'de milli maç arasından önce oynanan 11'inci hafta...

SPOR 11.11.2019, 12:17
Süper Lig'in üst sıralarında kıyasıya rekabet
Süper Lig'de 11'inci hafta geride kalırken, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor, liderlik koltuğunu bir diğer Anadolu temsilcisi Demir Grup Sivasspor'a bıraktı.
Süper Lig'de milli maç arasından önce oynanan 11'inci hafta mücadelelerinde ev sahipleri 7 galibiyet alırken deplasmanda gülen tek takım Galatasaray oldu. 9 maçta 20 golün atıldığı haftada, Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi 5 gole sahne oldu.
ÜST SIRALARDA KIYASIYA REKABET
Süper Lig'de 11'inci haftanın ardından oluşan puan tablosunda üst sıralardaki takımların ciddi rekabeti göze çarpıyor. Demir Grup Sivasspor'un 21 puanla liderliğe yükseldiği haftanın sonunda, 8'inci sıradaki Beşiktaş, zirvenin sadece 3 puan uzağında. Kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor 19 puanla sıralamada rakibinin averajla üstünde yer alırken, bu haftaki maçlarında hata yapmayan Medipol Başakşehir ve Galatasaray da 19'ar puanla iki ekibi takip ediyor.
LİDER YİNE ANADOLU'DAN
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı ilk üçte kapatan ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanında kaybederken; BtcTurk Yeni Malatyaspor da Göztepe deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtardı. 10'uncu haftayı 2'nci sırada kapatan Sivasspor ise kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor engelini 2-0 ile geçerek liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
BAŞKENT EKİPLERİ DÜŞME HATTINDA
İki hafta önce yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Gençlerbirliği, Konyaspor deplasmanında beraberliği son dakikalarda kurtardıktan sonra bu hafta da evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 ile geçerek son iki haftada dört puan topladı. Başkent temsilcisi bu performansına rağmen 16'ncı olarak düşme hattından sıyrılamadı. Diğer bir Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken 9 puanla, 17'ncilikte kaldı.
MALATYA ATIYOR, GALATASARAY YEMİYOR
Ligde 11'inci haftanın ardından Yeni Malatyaspor attığı 25 golle ligin en golcü takımı oldu. Malatya ekibini 21 golle Fenerbahçe takip ederken lider Sivasspor ile 3'üncü sıradaki Trabzonspor ise 20 gol atmış durumda. Ligin en az gol yiyen takımı ise Galatasaray. Sarı-kırmızılı ekip, 11 maçta yediği 9 golle bu istatistikte ilk sırada bulunuyor. Galatasaray'ı bu alanda yediği 11 golle Sivasspor takip ediyor.
GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞIYOR
Süper Lig'de 11'nci haftanın ardından gol krallığı yarışında da rekabet artmaya başladı. Yeni Malatyasporlu Jahovic ve Alanyasporlu Cisse'nin 9 golle ilk sırayı paylaştığı listede, Vedat Muriç ve Enzo Crivelli aradaki farkı kapatmaya başladı. Vedat Muriç, takımı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadelede 2 gol atarken; Medipol Başakşehir'in golcüsü Crivelli de MKE Ankaragücü maçında 2 gol buldu. İki oyuncu da gol sayılarını 7'ye yükseltti ve krallık yarışında "Biz de varız" mesajı verdi.
Asist krallığında ise Yeni Malatyasporlu Guilherme 6 gol pasıyla ilk, Beşiktaşlı Adem Ljajic 5 asistle 2'nci sırada yer aldı.
MİLLİ ARADAN SONRA ZORLU HAFTA
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından 12'nci hafta maçları 22-25 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Kritik mücadelelere sahne olacak haftada, en dikkat çeken maç olarak Galatasaraay - Medipol Başakşehir karşılaşması öne çıkıyor. Ligin en golcü ekibi Yeni Malatyaspor ise 2'nci sıradaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 12'nci haftada Trabzonspor, MKE Ankaragücü; Beşiktaş ise İttifak Holding Konyaspor deplasmanında boy gösterecek.

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5. Başakşehir 11 19
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