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Süper Lig'in şampiyonları ilk yarıda gollerinin büyük kısmını yeni oyuncularıyla buldu

Gürkan DURAL/BURSA,() SÜPER Lig şampiyonluğu bulunan 5 ekipten Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un ligin ilk yarısında attığı gollere yeni transferler damgasını vururken, Beşiktaş ise mevcut kadrosuyla gole gitti. Süper...

Süper Lig'in şampiyonları ilk yarıda gollerinin büyük kısmını yeni oyuncularıyla buldu

Gürkan DURAL/BURSA,()

SÜPER Lig şampiyonluğu bulunan 5 ekipten Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un ligin ilk yarısında attığı gollere yeni transferler damgasını vururken, Beşiktaş ise mevcut kadrosuyla gole gitti.
Süper Lig'de ilk yarı sona ererken gözler, yeni transferlerin üzerindeydi. Lig şampiyonluğu yaşamış Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'da yeni sezonun transferlerinin gole katkıları ise bir hayli dikkat çekici oldu. Özellikle gole katkı açısından yeni transferlerinden en büyük katkıyı Galatasaray alırken, Beşiktaş ise kadrosundaki mevcut oyuncularla gole gitti. Bursaspor ve Trabzonspor'da ise eski ve yeni oyuncular gol bazında dengeli bir dağılım gösterirken, Fenerbahçe'de de gollerin büyük bir kısmı yeni transferlerden geldi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE YENİLERİYLE COŞTU
Ligin ilk yarısını 37 gol ile tamamlayan Galatasaray'a bu sezon katılan Bafetimbi Gomis, Maicon, Sofianne Feghouli, Younes Belhanda, Fernando, N'Diaye ve Mariano toplamda 27 gol kaydetti. Özellikle Gomis, attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'de ise, 34 golün 20'si yeni transferlerden geldi. 8 golüyle öne çıkan Guiliano'nun yanı sıra Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Nabil Dirar ve Janssen de gol sevinçleri yaşadı.
BURSASPOR'DA YENİLER ÖN PLANDA
Bursaspor ile Trabzonspor da yeni oyuncularından önemli bir katkı aldı. Bursaspor, sezon başında kadrosunu büyük oranda yenileyerek Teknik Direktör Paul Le Guen önderliğinde fizik gücü yüksek oyunculara yönelirken bunun da verimini aldı. Yeşil beyazlı ekibin 28 golünün 13'ü yeni transferlerden gelirken; Dzon Delarge, Jires Kembo, Mikel Agu, Titi ve Badu rakip fileleri havalandıran isimler oldu. 14 gol ise kadrodaki mevcut oyunculardan gelirken, 1 golü ise rakip kendi kalesine atmıştı.
BURAK YILMAZ FIRTINASI
Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz fırtınası esti. Bordo mavili ekip, yeni transferlerinden 16 gol katkısı aldı. Ancak, Burak Yılmaz ilk yarıdaki 14 golüyle takımının hücum yükünü tek başına sırtladı. Juraj Kucka da 2 gol kaydederken; diğer 17 gol ise, kadrodaki mevcut oyunculardan geldi.
BEŞİKTAŞ YENİLERDEN VERİM ALAMADI
Son 2 sezonun şampiyonu olarak yeni sezon kadrosunu koruyarak giren Beşiktaş ise, istikrarını sürdürürken gole dönük olarak da mevcut kadrosundan daha fazla verim aldı. İlk yarıda 29 gol bulan siyah beyazlı ekipte, yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Pepe toplamda 6 gol atabildi. Diğer 23 gol ise kadrodaki mevcut oyunculardan gelirken; Cenk Tosun 8 golle öne çıktı.

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