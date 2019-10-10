Süper Lig'in müzisyen futbolcusu Fabrice N'Sakala

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Fabrice N'Sakala (29), futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. Türk müziklerini ve Tarkan'ı çok beğendiğini söyleyen N'Sakala, "Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Toparlanmama yardımcı oluyor" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2016- 17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala, renkli kişiliğiyle biliniyor. Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen N'Sakala, futboldan kalan vaktinde müzikle ilgileniyor. N'Sakala, maç öncesinde konsantre olmak için evinde oluşturduğu küçük stüdyoda klasik gitar ve org çalarak rahatlıyor. Beste de yapmaya çalışan N'Sakala, Alanya'daki evinin kapılarını Demirören Haber Ajansı'na () açtı. N'Sakala, birlikte yaşadığı kedisi ve gitarıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Türk müzikleri de dinleyen N'Sakala'nın en sevdiği Türk sanatçı ise Tarkan. Yeni enstrümanlar da çalmaya çalışan N'Sakala, Türkçe müzik çalmayı ve öğrenmeyi planlıyor.

'TOPARLANMAMA YARDIMCI OLUYOR'

Futbolculuğun stresli olduğunu belirten Fabrice N'Sakala, "Biz futbolcular aslında gerek fiziksel olarak, gerekse mental olarak baskı altında oluyoruz. Özellikle maçlardan sonra bulunduğumuz ortamdan ayrılmamız lazım. Kendimizi izole etmemiz lazım. Futbol dışında müzik beni iyi hissettiriyor. Bir iki enstrüman çalıyorum, şarkı söylüyorum. Stresi üzerimden atmama yardımcı oluyor. Toparlanmama yardımcı oluyor diyebilirim" dedi.

FAVORİ ŞARKICISI TARKAN

Türk müziklerini beğendiğini anlatan N'Sakala, "Türkçe müzik dinliyorum, fakat daha çalamıyorum. Alanya'da gittiğimiz canlı müzik yapan birkaç mekan var. Hatta oradaki bir arkadaşımız beni sahneye davet etti ve beraber çalmayı teklif etti. Orada beraber çaldık. Gerçekten iyi bildiğim ve beğendiğim Tarkan var. Çünkü uzun yıllar Fransa'da oynadım. Orada yoğun Türk nüfusu var. Orada Tarkan etkin bir sanatçıydı. Fransa'da dinleyebildim. Buraya gelince de daha iyi dinleyip tanıma fırsatı buldum. Tarkan'ın müziğini beğeniyorum" diye konuştu.



