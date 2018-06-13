Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, şu ana kadar durgun geçen 2018-19 transfer sezonun en hızlı kulübü oldu. Sarı kırmızılılar, biri gurbetçi olmak üzere 3 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı.  Teknik...

Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, şu ana kadar durgun geçen 2018-19 transfer sezonun en hızlı kulübü oldu. Sarı kırmızılılar, biri gurbetçi olmak üzere 3 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. 
Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra iç ve dış transfer çalışmaları için kolları sıvayan Kayserispor, Antalyaspor'lu sol bek Sakıb Aytaç (26), ardından Eskişehirspor'lu orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar (23) ve Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile mukavele yaptı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ellerini çabuk tutup, bir çok kulübün peşinde olduğu gözde isimleri sarı kırmızılı takıma kazandırdıklarını, şu anda Süper Lig'de transferin en hızlı takımının Kayserispor olduğunu söyledi. 
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bedir, ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Amorim, Nikola ve Badji ayrıldı. Bia ve Meleg de başka takımlara transfer oldu. Bunlara karşın, transfer sezonun başlamasıyla birlikte 3 oyuncuyu renklerimize kattık. Teknik kadromuzun da planlamasıyla bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha alıp, transferi kapatacağız. Ancak, sözleşmesi süren oyuncularımızdan gitmek isteyen veya teknik kadromuzun isteği olursa başka oyuncularda alabiliriz. Transferlerimizi 29 Haziran'daki birinci kamp dönemi öncesi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325