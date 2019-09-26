Süper Lig'in 6'ncı haftasında sakat ve cezalı oyuncular
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SAKAT: Yok CEZALI: Yok ÇAYKUR RİZESPOR SAKAT: El Kabir CEZALI: Yok ------------------------------------------- YUKATEL DENİZLİSPOR SAKAT: Yok CEZALI: Yok KASIMPAŞA SAKAT: Koita, Yusuf Erdoğan, Quaresma* ...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPOR
SAKAT: El Kabir
CEZALI: Yok
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YUKATEL DENİZLİSPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
KASIMPAŞA
SAKAT: Koita, Yusuf Erdoğan, Quaresma*
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Lokman
CEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR
SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Muammer
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda*
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
SAKAT: Rodrigues, Hasan Ali, Mauricio Isla, Victor Moses
CEZALI: Yok
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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
SAKAT: Jevtovic
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SAKAT: Şamil, Kravets, Eray, Alpay
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
SAKAT: Tarık, Doğukan, Dala
CEZALI: Yok
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Gökhan Töre, Yiğithan, Bifouma
CEZALI: Yok
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MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
SAKAT: Nadir
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ
SAKAT: Víctor Ruiz
CEZALI: Mohamed Elneny, Adem Ljajic
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP
SAKAT: Muğdat
CEZALI: Kayode
GÖZTEPE
SAKAT: Yok
CEZALI: Poko
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2