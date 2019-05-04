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Süper Lig'in 32'nci ve 33'üncü hafta programı belli oldu

33'üncü hafta 18 Mayıs Cumartesi 19:00 Trabzonspor  - Beşiktaş  33'üncü hafta 19 Mayıs Pazar 19:00 Galatasaray  - Medipol Başakşehir İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 32'nci ve 33'üncü  haftalarında...

Süper Lig'in 32'nci ve 33'üncü hafta programı belli oldu

33'üncü hafta 18 Mayıs Cumartesi 19:00 Trabzonspor  - Beşiktaş 
33'üncü hafta 19 Mayıs Pazar 19:00 Galatasaray  - Medipol Başakşehir

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 32'nci ve 33'üncü  haftalarında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

32'NCİ HAFTA
10 Mayıs Cuma
20:30 Antalyaspor  - Bursaspor

11 Mayıs Cumartesi 
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray 
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor
19:00 Göztepe  - Demir Grup Sivasspor

12 Mayıs Pazar 
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa 
16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor 
19:00 Medipol Başakşehir  - MKE Ankaragücü
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

13 Mayıs Pazartesi 
20:00 Beşiktaş  - Aytemiz Alanyaspor

33'ÜNCÜ HAFTA
17  Mayıs Cuma 
20:30 Kasımpaşa  - Atiker Konyaspor    

18 Mayıs Cumartesi 
19:00 Antalyaspor  - Evkur Yeni Malatyaspor    
19:00 Trabzonspor  - Beşiktaş 

19 Mayıs Pazar 
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16:00 Bursaspor - Göztepe 
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor 
19:00 Galatasaray  - Medipol Başakşehir 

20 Mayıs Pazartesi 
20:00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
 

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