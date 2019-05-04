Süper Lig'in 32'nci ve 33'üncü hafta programı belli oldu

33'üncü hafta 18 Mayıs Cumartesi 19:00 Trabzonspor - Beşiktaş
33'üncü hafta 19 Mayıs Pazar 19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
İSTANBUL,()
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 32'nci ve 33'üncü haftalarında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
32'NCİ HAFTA
10 Mayıs Cuma
20:30 Antalyaspor - Bursaspor
11 Mayıs Cumartesi
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor
19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
12 Mayıs Pazar
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa
16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13 Mayıs Pazartesi
20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor
33'ÜNCÜ HAFTA
17 Mayıs Cuma
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
18 Mayıs Cumartesi
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş
19 Mayıs Pazar
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16:00 Bursaspor - Göztepe
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
20 Mayıs Pazartesi
20:00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe