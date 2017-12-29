Süper Lig'in 18'inci ve 19'uncu hafta programı açıklandı 

İSTANBUL,()
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının programı açıklandı.
Programlar şöyle;
18'İNCİ HAFTA
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20 Ocak Cumartesi
14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.30 Fenerbahçe- Göztepe
21 Ocak Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor- Teleset Mobilya Akhisarspor
14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19.30 Antalyaspor - Beşiktaş
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray
19'UNCU HAFTA
26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - kasımpaşa
27 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16.30 Göztepe - Kayserispor
19.30 Galatasaray - Osmanlıspor
28 Ocak Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor
19.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor